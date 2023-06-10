الأمير هاري وميجان يتقدمان بالشكر لصاحب متجر على هدية عيد ميلاد آرتشي

تلقى صاحب متجر بريطاني في الولايات المتحدة خطاب شكر من دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بعدما أهدى نجلهما الأمير آرتشي، دراجة بمناسبة عيد ميلاده الرابع.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الأمير الصغير أتم عامه الرابع في 6 مايو الماضي، يوم تتويج جده الملك تشارلز الثالث، مضيفة أنه في حين ذهب الأمير هاري إلى لندن لحضور مراسم التتويج، ظلت زوجته ميجان في منزلهما بولاية كاليفورنيا.

وتابعت: "تلقت ميجان هدية مفاجئة قدمها البريطاني مارتن واتسون، أحد ملاك متجر للدراجات في الولايات المتحدة، الذي أحضر دراجة حمراء اللون إلى منزل العائلة".

وورد بخطاب الشكر: "بالنيابة عن الأمير هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، أرجو أن تتقبلوا خالص شكرهم على الهدية الرائعة التي أرسلتموها إلى الأمير آرتشي بمناسبة عيد ميلاده الرابع".

وتابع: "لقد نشرت الدراجة البهجة وحظت بتقدير كبير من العائلة. وطلبوا مني نقل امتنانهم للمفاجأة الجميلة".

وحمل الخطاب توقيع هاريسون كولكورد، الذي يعتقد أن مكتب الزوجين الخاص قد عينه مؤخرا، وهو مدير مبيعات سابق.

وقالت شريكة واتسون، جنيفر بليفينز، إن الدراجة كانت هدية رائعة ، مضيفة: "ذهب واتسون وحصل على إحدى درجاتنا الصغيرة – وهي درجات صغيرة جميلة حقا – وقال: هذه رائعة. بها عجلات تدريب".

وتابعت: "لذا ذهب واشترى بعض بالونات عيد الميلاد وبعض الزهور من أجل ميجان وبطاقة تهنئة، وقال إنه سيأخذها إلى منزلهم".

ومضت قائلة: "عندما ذهب إلى هناك تحدث الأمن معه، وسألوه عما إذا كان قد تلقى دعوى من الزوجين. فقال واتسون: أنا فقط صاحب متجر بريطاني موجودة في البلدة أراد إعطاء آرتشي هدية".

وترك واتسون الزهور وبطاقة التهنئة والبالونات والدراجة بعد إجراء الأمن تدقيق خلفية بشأنه وقتها.

ونشر واتسون وبليفينز صورة للدراجة عبر حساب إنستجرام الخاص بشركتهما في اليوم التالي، مكتوب عليه تعليق: "نأمل أن يكون صبي عيد الميلاد قد قضى يومًا رائعًا بالأمس، محاطًا بالكثير من الحب والأصدقاء والعائلة".