كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنها تمكنت من تلبية كامل احتياجات السوق المحلي خلال الـ9 سنوات الماضية والتي بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وتحقيق استقرار كامل في توفيرها بالسوق المحلي وإنهاء الأزمات والاختناقات.

وأوضحت الوزارة، أن إنتاج الغاز ارتفع لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير، وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفي مقدمتها حقل غاز ظهر، الذي تم وضعه على الإنتاج في توقيت مبكر، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، تمثل حوالي 56% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالي 14.1 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن.

واضافت الوزارة، أن عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية يبلغ بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى في ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل.

وأشارت الوزارة إلى تراجع استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنوياً عام 2015-2016 إلى 3.5 مليون طن سنوياً خلال عام 2022-2023.

ولفتت إلى أنه من خلال مبادرة حياة كريمة، فمن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 926 قرية كمرحلة أولى، وجارِ العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعي إليها، علاوة على 203 قرى جارِ تنفيذ الشبكات الخارجية بها.

وتابعت أنه تم التوسع أيضا في البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز، وأصبحت 4 أضعاف ما كانت عليه، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالي أطوال حوالي 1234 كم، وبتكلفة حوالي 19.5 مليار جنيه، ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، وكذلك خط غاز العامرية - العلمين لتوصيل الغاز الطبيعي لمناطق الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.