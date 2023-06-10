بدء زراعة أشجار الزينة بحديقة أبورديس العامة في جنوب سيناء

يجري العمل على قدم وساق؛ للانتهاء من أعمال التطوير الجارية بحديقة أبورديس العام التي تعد أول حديقة ترفيهية بمدينة أبورديس في جنوب سيناء، بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الزراعة.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة أبورديس، إنه جرى إقامة عدد من البرجولات، والإنترلوك لزوم المشايات والبرجولات بالحديقة؛ لتكون مناسبة لتنزه المواطنين، وتركيب بوابة رئيسية لها، وإقامة منطقة خدمية من مطاعم وأماكن ترفيهية للأطفال.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم السبت، أن الحديقة على مساحة 11 فدانا، ومن المقرر أن تضم مسطحات خضراء واسعة بالحديقة، ضمن خطة المحافظة لتعزيز المناطق الترفيهية المفتوحة، وزيادة المساحات الخضراء داخل المدن؛ لتكون متنفسًا للمواطنين.

وأشار إلى أن حديقة أبورديس العام ستكون رائدة من نوعها في المدينة لكون المدينة خالية من المتنفسات الترفيهية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الإدارة الزراعية بمدينة أبورديس بقيادة المهندس أحمد حلاوة، تكثف العمل بحديقة مطار أبورديس؛ تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، ضمن المشروعات الترفيهية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جار زراعة الحديقة بأشجار مختلفة من الزينة مثل "اكسيا، وهبيسكس، ونخيل بريتشارد يا"، وجرى الانتهاء من مد شبكة الري الخاصة بالحديقة، وتجريبها للتأكد من كفاءتها وانتظام عملية ري الأشجار، وإجراء تطهير للجور وقنوات المياه بالحديقة.

وأوضح أنه من المقرر تزويد الحديقة بأنواع شتلات الزهور والأشجار؛ لتصبح حديقة ذات طابع جمالي بيئي خاص، مع المتابعة الدورية من قبل القطاع الزراعي لتقديم الإرشاد الزراعي لتظهر الحديقة بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وزوار المدينة.