انخفاض منسوب المياه بسرعة في خزان سد كاخوفكا الأوكراني

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فقد خزان دنيبرو في جنوب أوكرانيا الذي يقع خلف سد كاخوفكا المُدمَر أكثر من ثلث المياه التي تراكمت في الربيع، وفقا لشركة الطاقة الكهرومائية (أوكرهايروإنيجرو).

وقالت الشركة على قناتها بتطبيق تليجرام: "اعتبارا من الساعة 1200 يوم 10 يونيو، انخفض مستوى خزان كاخوفكا في منطقة نيكوبول إلى 10.2 متر".

وقالت إن محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة تعمل بنصف الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أنه يتم الآن احتجاز المزيد من المياه في الروافد العليا من دنيبرو لتوليد الكهرباء في الصيف.

وتم إنشاء سد على نهر دنيبرو، ثالث أكبر نهر في أوروبا، في ستة أماكن في أوكرانيا لإنتاج الكهرباء.