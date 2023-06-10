دعوة لإلغاء دروس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الألمانية

قال هاينز بيتر مايدنجر، رئيس جمعية المعلمين الألمان، إنه ينبغي إلغاء دروس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية.

وأضاف مايدنجر في حديثه للإذاعة العامة الألمانية «إيه آر دي»، يوم الجمعة: «نعتقد أنه يمكن الاستغناء بالفعل عن دروس اللغة الإنجليزية وتحويلها، على سبيل المثال، إلى دروس قراءة.. علينا أن نولي المزيد من الاهتمام للأساسيات في المدارس الابتدائية ، مثل مهارات القراءة ومهارات الكتابة والحساب».

جاءت تصريحات مايدنجر على خلفية الأداء الضعيف لألمانيا في المسح الدولي للقراءة في المدارس الابتدائية الذي تم تقديمه في مايو الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن ربع الأطفال في السنة الرابعة في ألمانيا لا يستطيعون القراءة بشكل صحيح.

وعلى الصعيد الدولي، كان أداء تلاميذ المدارس الابتدائية في ألمانيا أسوأ في مهارات القراءة من أقرانهم في العديد من الدول الأخرى.

كما أظهر اتجاه التعليم «آي كيو بي»، وهو سلسلة منتظمة أخرى من الاختبارات بين طلاب الصف الرابع، في العام الماضي أن ألمانيا قد تخلفت بشكل كبير في الرياضيات الأساسية ومهارات اللغة الألمانية في السنوات الأخيرة.

وقال مايدينجر إن دروس اللغة الإنجليزية قد تكون منطقية في بعض المدارس، لكنه أضاف: «لدينا أيضا فصول بها 70 و80 و90٪ من الأطفال من أصول مهاجرة الذين بالكاد لديهم معرفة كافية باللغة الألمانية».