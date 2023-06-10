أعلنت إيران، اليوم السبت، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من أموالها المجمدة في العراق بفعل العقوبات الأمريكية.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، إنه تم تحرير جزء من ديوننا المترتبة على العراق، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأشار آل إسحاق، إلى تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يدفع أيضا مقابل توريد السلع الأساسية، موضحا أن البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، أن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق، مضيفا أن احتياجات البنك المركزي عالية وتم شراء السلع الأساسية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن الخارجية العراقية بيانا، قالت فيه إن "فؤاد حسين التقى أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» الذي تنعقد أعماله في ‫الرياض، إذ شهد اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات.