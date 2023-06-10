اصطدام طائرتين في مطار هانيدا الياباني

قالت وزارة النقل اليابانية، اليوم السبت، إن طائرتي ركاب اصطدمتا بالقرب من ممر سيارات في مطار هانيدا بطوكيو، فيما لم ترد أي بلاغات بوقوع إصابات.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «NHK»، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 11 صباحا، عندما اصطدمت طائرة تابعة لشركة خطوط طيران «إيفا» على متنها 207 ركاب بالإضافة إلى طاقمها، وطائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية على متنها 264 شخصا.

وتظهر اللقطات التلفزيونية أن جزءا من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية قد تضرر، ويمكن رؤية ما يبدو أنه شظايا بالقرب من المدرج.

من جهته، قالت سلطات المطار إن بعض مدارج المطارات أغلقت للتحقيق، لكن أعيد فتحها بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل.

في السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية وخطوط «أوول نيبون» الجوية إن بعض رحلاتها المحلية والدولية قد تأخرت لمدة تصل إلى ساعة واحدة اعتبارا من الساعة 1 ظهرا.

يذكر أنه في مارس الماضي، قال مكتب شرطة مقاطعة بولك بولاية فلوريدا، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة هارتريدج في فلوريدا.

وقال المكتب في بيان: «أكد محققو مكتب شرطة مقاطعة بولك أنه تم تحديد مكان أربعة أشخاص كانوا في الطائرتين اللتين تحطمتا، جميعهم لقوا حتفهم»، وأضاف البيان أن الأشخاص الأربعة الذين عثر عليهم هم الشاغلون الوحيدون للطائراتين.