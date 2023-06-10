 زراعة الإسكندرية: حصاد 112 ألف طن من محصول القمح حتى الآن - بوابة الشروق
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زراعة الإسكندرية: حصاد 112 ألف طن من محصول القمح حتى الآن

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 1:25 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 1:25 م

أعلن الدكتور نبيل الشيشتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرىة، في بيان اليوم السبت، حصاد نحو 115% من محصول القمح حتى الآن، حيث تم توريد 112 ألف طن قمح إلى صوامع الغلال ومستمر حتى أغسطس المقبل.

وأكد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استقبال موسم توريد القمح بسعة تخزينية 3 صوامع و4 بناكر؛ لاستقبال أكثر من 208 أطنان ونصف طن.

وحدد "سعد الله"، 3 صوامع وهي صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، وصومعة السلام بسعة 60 ألف طن، متابعا أن هناك 4 بناكر: "بنكر السلام 1، و2، وبنكر شمال وجنوب القاهرة"


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