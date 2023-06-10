انتشار النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة قرب برلين

أعلن مسؤولون ألمان، حالة طوارئ كبيرة مع انتشار حريق غابات بشكل أكبر يوم الجمعة، واشتعلت النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة جنوب برلين حيث تعرقل الذخائر غير المنفجرة عمل رجال الإطفاء.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في منطقة «تلتو فلامينج»، مساء الجمعة، إن الوضع يزداد سوءا فيما يتعلق بالحريق الذي بدأ قبل 10 أيام.

وأضاف أن هناك انتشارا كبيرا لرجال الإطفاء، حيث يوجد 100 من أفراد الطوارئ و18 سيارة إطفاء في مكان الحادث بالقرب من يوتربوج.

وجاء الحريق بالفعل على 718 هكتارا من الأراضي، وانتشر إلى منطقة جديدة، مساحتها 10 هكتارات، باتجاه فرانكنفورد، فيما قال مسؤولون إن الحريق امتد إلى مساحة 650 هكتارا يوم الأربعاء.

وأوضح أنه مع ذلك، وكما كان الحال من قبل، لا يشكل الحريق الجديد تهديدا لأي قرى.

وكانت مدينة يوتربوج تتولى قيادة العملية إلا أن منطقة «تلتو-فلامينج» تولت المسئولية نظرا لحجم الضرر.

وأوضح المتحدث أن قوات الطوارئ ستتلقى الدعم من الشرطة الاتحادية والقوات المسلحة الاتحادية اليوم السبت، ثم ستدعم ثلاث مروحيات جهود مكافحة الحرائق.

وعلى الرغم من مرور 10 أيام على مكافحة الحرائق، لم يكن هناك ارتياح كبير نظرا لأن الرياح الجديدة تسببت في تأجيج النيران.

واشتعلت النيران مرة أخرى في العديد من المناطق المحترقة، وفقا لكريستيان ليندنر-كلوبش، رئيس مكتب النظام العام في بلدية يوتربوج.