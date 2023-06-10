عقد أول محادثات للمستشارين الأمنيين لليابان وأمريكا والفلبين في طوكيو الأسبوع المقبل

أوردت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم السبت، أن اليابان والولايات المتحدة والفلبين تنسق إجراء أول محادثات ثلاثية لمستشاريها الأمنيين في طوكيو الأسبوع المقبل؛ لبحث الأنشطة العسكرية الصينية المكثفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن مصادر دبلوماسية - لم تسمها - القول إنه بموجب الخطة الأمنية الثلاثية الجديدة، من المتوقع أن يحضر أمين عام أمانة الأمن القومي الياباني تاكيو أكيبا، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الفلبيني إدواردو أنو، المحادثات المقررة يوم الجمعة المقبل.

وتعكس المحادثات تعميق التعاون في أعقاب التدريبات الأولى المشتركة لخفر السواحل من ثلاث دول في وقت سابق من هذا الشهر قبالة خليج مانيلا على بحر الصين الجنوبي.

وأفادت الصحيفة اليابانية بأن الاجتماع - الذي كان مقررا في الأصل في أبريل الماضي - سيظهر التزام الدول الثلاث بتعزيز الردع ضد النفوذ البحري المتزايد لبكين في بحار الصين الشرقية والجنوبية، بما في ذلك مضيق تايوان.

وتواجه اليابان والفلبين - وكلاهما حليفان أمنيان للولايات المتحدة - تحديات تتعلق بمطالبات الصين الإقليمية في المياه المجاورة لهما في وقت حساس حيث يحاولان أيضًا الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع بكين.

وكانت اليابان والولايات المتحدة والفلبين قد عقدت أول اجتماع لوزراء دفاع رباعي، شارك فيه أستراليا الأسبوع الماضي في سنغافورة على هامش قمة الأمن الآسيوي، وهي منتدى إقليمي سنوي يُعرف أيضًا باسم حوار شانغريلا.