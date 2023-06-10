عبد الواحد: بابا فاسيليو حقق إنجازا مع البنك الأهلي

عبر محمد عبدالواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي، عن سعادته بعد العودة من الإسكندرية، بنقطة التعادل مع الإتحاد السكندري، ليصل إلى النقطة 35 مقتربا من نقطة الأمان للبقاء في الدوري بعد التفوق على ملاحقيه بفارق ثلاث نقاط .

وقال المدرب العام لفريق البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية على إذاعة الشباب والرياضة أن الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو حضر إلى الإسكندرية، بهدف تحقيق الفوز، مع الوضع في الإعتبار أن الخروج بنقطة التعادل مع فريق بحجم الإتحاد السكندري، في ملعبه ووسط جماهيره، يعتبر مكسب خاصة أن الفريق افتقد خط الهجوم الأساسي كريم بامبو وأحمد ياسر وأسامة فيصل حيث تم الإعتماد على موسى ديوارا وإسلام جابر .

وقال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك الدولي السابق، أن ما تحقق امام الإتحاد السكندري، خطوة جيدة للبقاء في الدوري الممتاز في الموسم المقبل حيث يحتاج البنك الأهلي، من لقاءاته المقبلة امام الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر، إلى نقطتين، مضيفا أن فريقه يمتلك ميزة إضافية هي تفوقه في المواجهات المباشرة مع الفرق التي تتصارع معه على البقاء في الدوري الممتاز في حالة التساوي في عدد النقاط حيث فاز عليها جميعا الإسماعيلي وطلائع الجيش والداخلية واسوان .

واكد عبدالواحد، أن الجهاز الفني بقيادة اليوناني بابا فاسليو، حقق إنجاز هائل بالحصول على 18 نقطة من اصل 24 في اخر 8 لقاءات وهى ارقام تضعه في المركز الرابع بالدوري بعد أن تسلم الفريق في المركز قبل الأخير ب12 نقطة .

واكد أن الجهاز الفني سيبدأ الإستعداد للقاء الأهلي في بطولة الدوري العام يوم 29 يونيو الجاري وقبلها مواجهة طلائع الجيش ببطولة كأس مصر .