السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية فجرا

الأكثر قراءة
الفنان أحمد هاني في العناية المركزة إثر تعرضه لحادث سيارة
مشجع الزمالك القادم من ألمانيا للمغرب: الوداد أخونا في الظلم من الأهلي!
رئيس وادي دجلة يهدد بالتصعيد للفيفا وإيقاف الكرة المصرية
حادث هجوم القرش| استمرار وقف الأنشطة البحرية.. وخبير: القرش من النوعية سيئة السمعة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
الأهلي المصري
الوداد المغربي
النتـائـج
تصويت
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.