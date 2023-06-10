 السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية فجرا - بوابة الشروق
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السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية فجرا

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 8:30 ص | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 8:30 ص

 الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية.

 

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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