أحمد فهيم وتامر فرج ينضمان لحكاية «آخر نفس» ضمن أحداث مسلسل «حدث بالفعل»

انضم عدد من الفنانين مؤخرا لحكاية "آخر نفس" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل"، حيث انضم الفنان أحمد فهيم، وتامر فرج، والممثلة الشابة بسنت حاتم، كما يشارك في هذه الحكاية الفنانة آية سماحة، ومطرب الراب شاهين.

من المقرر انطلاق تصوير الحكاية الأخيرة من مسلسل "حدث بالفعل" الأسبوع المقبل تحت قيادة المخرج وائل فرج، وهي التجربة الأولى له داخل هذا العمل.

ويضم العمل في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

تدور أحداث حكاية "آخر نفس" من مسلسل "حدث بالفعل" حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.