* مشاركة 75 فيلما فى سوق المهرجان الصينى.. والخيال العلمى فى صدارة القائمة

* رئيس هيئة ترويج الأفلام الروسية: وجودنا على أوسع نطاق فى سوق شنغهاى يعزز علاقاتنا مع الصين

بعد قطيعة كبرى من قبل المهرجانات السينمائية العالمية الغربية ، تعود السينما الروسية وبشكل موسع من خلال مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى بالصين الـ25 وسوق الفيلم به والذى يقام فى الفترة من 9 إلى 18 يونيو، وهى المرة الأولى التى تشارك فيها صناعة السينما الروسية بالمهرجان الصينى الأكبر.

حرصت روسيا على تعظيم تواجدها في المهرجان على مستوى الكم والكيف لتشارك ب 75 فيلما سينمائيا روسيا من 18 شركة بما فى ذلك أول فيلم روائى طويل تم تصويره فى الفضاء، «التحدى»، فيلم الكارثة «ثلاث دقائق من الصمت» حول طاقم سفينة صيد. القصص البوليسية التاريخية «فى الأحياء الفقيرة بموسكو» و«المخبر النبيل»، فيلم الحركة الكوميدى «الملعقة الفضية تذهب جنوبا»، الجزء الخامس من سلسلة الرسوم المتحركة الناجحة «ملكة الثلج»، وفيلم المغامرة «جروم: الصبا» وآخرين.

سوق مهرجان شنغهاى يتم افتتاحه اليوم والذى يقام تقليديا كجزء من المهرجان السينمائى الدولى وتأتى المشاركة الروسية، عبر هيئة ترويج الأفلام الروسية الرسمية «روسكينو» وبدعم من وزارة الثقافة فى الاتحاد الروسى، وستعرض 18 شركة مشاريعها، حيث تعد الصين اليوم وجهة إستراتيجية مهمة لمصدرى المحتوى الروسى، وستفتح المشاركة فى سوق المهرجان فرصا جديدة للسينما الروسية.

تقول إيكاترينا نوموفا، الرئيس التنفيذى بالإنابة لهيئة ترويج الأفلام الروسية، «إن وجودنا الأول ــ والواسع النطاق ــ خارج الإنترنت فى سوق شنغهاى يعزز بشكل كبير العلاقات بين شركات الروسية والمشاركين الصينيين والآسيويين الآخرين، ومن بين المشاريع التى يتم تقديمها للموزعين أفلام الخيال العلمى، والتى هى مطلوبة اليوم فى الصين، ومشاريع الرسوم المتحركة التاريخية، والتى تحظى بشعبية فى آسيا، والعديد من أفلام الدراما والمغامرات. نحن نبنى عملنا مع الصين، ونتفاعل مع المجتمع الصناعى المهنى ومع جماهير أوسع. لتعميم المحتوى الروسى، ستقام سلسلة كاملة من الأحداث عبر الإنترنت وخارجها للجمهور الصينى: ستُعقد العروض دون اتصال بالإنترنت فى بكين وسوتشو وهايجه.

على جانب آخر يتسابق فى البرنامج الرسمى على جائزة «الكأس الذهبية فيلم «جون جولى» الروسى الجورجى المشترك من إخراج أوكسانا بيشكوفا مع مجموعة من الأفلام السينمائية القادمة من بلجيكا وبريطانيا والهند وإسبانيا وإيطاليا وإيران والصين واليابان والتى دخلت فئة الأفلام السينمائية الطويلة.

ويمثّل روسيا كذلك فيلمان قصيران بفئتى «الرسوم المتحركة» و«الأفلام القصيرة». هما فيلم «المنزل الذى عشنا فيه» من إخراج أندريه كريشيتوف وفيلم «ألحان مسروقة» من إخراج يورى بوغوسلافسكى.

جدير بالذكر أنه فى عام 2022، أنتجت روسيا 256 فيلما روائيا و45 فيلما متحركة و345 سلسلة طويلة و24 سلسلة رسوم متحركة.

وقد بدأت التحضيرات لإقامة مهرجان «شنغهاى» السينمائى الدولى الـ25 فى النصف الثانى لعام 2022، وخلال هذه الفترة تلقى لجنة تنظيم المهرجان نحو 8800 فيلم من 128 دولة. وتم ترشيح 53 فيلما للمشاركة فى البرنامج الرئيسى.

وستُعقد أكثر من 10 منتديات خلال المهرجان لهذا العام، والتى تغطى موضوعات مثل التعاون الدولى، والابتكار فى التعليم السينمائى، وتكامل التكنولوجيا والأفلام، وأفلام الخيال العلمى.

سيقام حفل توزيع جوائز «الكأس الذهبية» فى مسرح شانغهاى الكبير مساء يوم 17 يونيو المقبل، وسيسدل المهرجان ستاره بعرض على نطاق المدينة فى يوم 18 من نفس الشهر. وتشمل جوائز «الكأس الذهبية» لهذا العام خمس فئات منافسة: الأفلام الطويلة، والمواهب الآسيوية الجديدة، والأفلام الوثائقية، والرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة.

وسيرأس لجنة تحكيم قسم المسابقة البولندى جيرزى سكوليموفسكى، يرافقه الهندى نانديتا داس، والإندونيسى جارين نوجروهو، والمصور السينمائى الألمانى لوتز ريتيمير، وسونغ جيا الصينى، وفيفيان كو وتشانغ لو.

ويُعد المهرجان الوحيد فى الصين الذى صنَّفه الاتحاد الدولى لجمعيات منتجى الأفلام ضمن فئة «أ». وعلى الرغم من تأخر المهرجان لمدة عام بسبب جائحة كوفيدــ19، ويعود المهرجان بالكامل فى عام 2023 الحالى.