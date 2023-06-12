العراق ثالث أكبر مصدر نفط لأمريكا الأسبوع الماضي

ارتفعت صادرات العراق النفطية لأمريكا ليصبح ثالث أكبر مصدر لها بعد كندا والمكسيك خلال الأسبوع الماضي.



ووفق ما نشرته وكالة "شفق" الإخبارية العراقية، على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بلغت صادرات العراق النفطية لأمريكا معدل 430 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.



وذكرت الوكالة، أن صادرات العراق ارتفعت بمقدار 282 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، عندما بلغت الصادرات النفطية للولايات المتحدة 148 ألف برميل يوميا، وبذلك يحتل العراق المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.



وأوضحت أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 504ر3 ملايين برميل يومياً، ثم المكسيك بمتوسط 647 الف برميل يومياً، والإكوادور، بمعدل 218 ألف برميل يومياً، ونيجيريا بمعدل 144 ألف برميل يومياً.