المخرج محسن رزق: مسرحية سيدتي أنا تجربة جديدة

كشف المخرج محسن رزق أن تجربة مسرحية «سيدتي أنا» تجربة جديدة له على خشبة المسرح القومي، مشيرا إلى أن العمل يضم كوكبة كبيرة من الممثلين وعلى رأسهم نضال الشافعي الذي له تجربة مسرحية من ذي قبل، وداليا البحيري الحديثة على العمل المسرحي والتي التزمت بكل البروفات.

ولفت محسن رزق خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن فكرة «بيج مليون وماي فير ليدي» لجورج بيرنارد شو، تجارب لها نسخ في كل دول العالم، منوها أنها مختلفة عن التجربة التي قدمها فؤاد المهندس وشويكار.

وعلق قائلا: فكرة المسرحية تعتمد على المزيكا في المقام الأول، باللغة العامية المصرية لكن الملابس والطراز والجرافيكس تدور في لندن ببريطانيا، منوها أنها تعتبر تقنية حديثة على مسرح الدولة، باعتباره المسرح ذو الحق الأصيل على كل المخرجين والمنتجين والممثلين في مصر.

وتابع: إيهاب فهمي مدير المسرح القومي كان متحمسا للفكرة بشكل كبير، بالإضافة للموسيقار الكبير محمود طلعت الذي تحمس للفكرة بشدة، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي في المسرح القومي، خالد جلال.

وقال المخرج محسن رزق: مسرحية «أليسون ووندر لاند» كانت آخر عمل مسرحي لي، وحققت أعلى إيرادات في تاريخ المسرح القومي كاملا.