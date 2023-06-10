طرح الأغنية الدعائية لفيلم «شوجر دادي» بصوت هشام عباس

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا العائلية "شوجر دادي"، أغنية العمل التي حملت نفس الاسم وجاءت بصوت هشام عباس؛ بالتزامن مع طرحه في دور العرض المصرية.

وأغنية "شوجر دادي" أحدث أغاني هشام عباس وهي من كلمات وتلحين وتوزيع محمود عفيفي، مكس وماستر هاني محروس.

والفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، وحقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، وجوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

وتدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب، الفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.