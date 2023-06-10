استمرار تراجع أسعار الغاز والديزل في كوريا الجنوبية

ذكرت بوابة أسعار النفط "أوبينت"، التي تديرها شركة كوريا الوطنية للنفط، أن متوسط أسعار الغاز، الذي تم بيعه في مضخات بمختلف أنحاء البلاد، تراجع بواقع 10.1 وون، ليصل إلى 588.9 وون للتر، في الأسبوع الأول من يونيوالجاري ، مما يمثل تراجعا للأسبوع السادس على التوالي.

وقالت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن سعر الديزل، تراجع بواقع 15.2 وون، الأسبوع الماضي، ليصل إلى 1406.1 وون، للتر، مما يمثل الأسبوع السابع على التوالي من التراجع.

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف، في أعقاب إعلان عن خفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+" والسعودية، ورفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023.

وارتفع سعر خام "دبي" القياسي الكوري الجنوبي، بواقع 1.8 دولار للبرميل هذا الأسبوع، ليصل إلى 75.5 دولار.