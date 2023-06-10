كندا توقع اتفاقا لإعادة توطين أفغان عالقين في الإمارات

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وقعت كندا والإمارات اتفاقا لإعادة توطين 1000 أفغاني على الأقل عالقين في الإمارات منذ انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021.

وقال شون فريزر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي: "ستفي كندا بالتزامها بإعادة توطين 40 ألف مواطن أفغاني معرض للخطر على الأقل بحلول العام الجاري"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأشاد فريزر بتعاون الإمارات الراسخ ودعمها في نقل الأفغان، رغم أن إعادة الأفغان إلى أفغانستان صعب للغاية نظرا للوضع الإنساني المتردي في الدولة التي مزقتها الحرب.

وأعرب عن التزام بلاده باستغلال كل الفرص بالطريقة المثلى من أجل دعم الأفغان المعرضين للخطر في نقلهم إلى حياة أفضل في كندا.

وبحسب وزارة الهجرة الكندية، فإن نشطاء حقوق الإنسان والأقليات الدينية والصحفيين والناشطات من النساء هم المجموعات التي تتصدر الأولوية في برنامج إعادة التوطين الإنساني في كندا.

وبعد دخول كندا سيستفيد اللاجئون الأفغان من الدعم المالي لبرنامج إعادة التوطين وسيتمكنون من الحصول على خدمات مؤقتة في الإسكان والتعليم والصحة.