جوارديولا : سنكون بحاجة للتقدم للأمام في اللحظات السيئة بنهائي دوري الأبطال

قال جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه سيكون بحاجة "للتقدم للأمام في اللحظات السيئة" إذا أراد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت.

بعد فوز مانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، أصبح الفريق على بعد انتصار وحيد لتحقيق ثلاثية تاريخية.

بينما اعترف مدرب السيتي بأن هذا سيناريو "حلم"، فقد دعا لاعبيه إلى التركيز على المهمة التي تنتظرهم بغض النظر عما يفعله المنافس.

وقال جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي : "علينا التحلي بالصبر، وأهم شيء في هذا النوع من المباريات هو التفكير في أننا قد نتعادل سلبيا ونعتقد أننا نخسر."

وأضاف : "الفرق الإيطالية تكون متعادلة سلبيا وتعتقد أنها تفوز لكنها لا تنتصر فهي متعادلة سلبيا، يجب أن نكون مستقرين ونحافظ على إيقاعنا".

وفاز مانشستر سيتي على لايبزيج وبايرن ميونيخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية من البطولة هذا العام، والتزم اللاعبون بشكل وثيق بالخطة التي وضعها جوارديولا والجهاز الفني.

وعندما سئل عما إذا كان يسعى لمنح لاعبيه المزيد من الحرية في المباراة النهائية، أكد المدير التي على أن لاعبيه يجب أن يلتزموا بأساليبه لكنه سيكون مرنا إذا تطلب الموقف ذلك.