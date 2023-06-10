تم العثور على 4 أطفال كولومبيين كانوا في عداد المفقودين لمدة 6 أسابيع بمفردهم في غابات الأمازون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأطفال الأربعة يعانون من سوء التغذية ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة.



كان الأشقاء، ليزلي (13 عامًا)، سوليني (9 أعوام)، تيان نورييل (4 أعوام)، والطفل كريستين، يسافرون في طائرة خفيفة في 1 مايو الماضي، قبل أن تتحطم ويُقتل ركابها، وينجون هم من الموت، حيث أسفر الحادث عن مقتل كل من كان على متن الطائرة، بمن فيهم والدة الأطفال ماجدالينا موكوتوي فالنسيا، والطيار.



عندما تم العثور على حطام الطائرة بعد أسابيع من البحث، لم يتم العثور على جثث الأطفال بجانب البالغين، وكانت هناك فاكهة تم تناولها جزئيًا تشير إلى أنهم جميعًا نجوا.



أدى ذلك إلى مهمة بحث كبيرة عبر أميال من غابات الأمازون المطيرة الكثيفة والنائية، وكان هناك "أمل كاذب" في أواخر شهر مايو الماضي عندما قال رئيس البلاد جوستافو بترو، إن هناك أدلة على أنهم ربما لا يزالون على قيد الحياة.



وعليه استمرت جهود الإنقاذ وتكثفت حتى وجدت فرق البحث الأطفال الأربعة على قيد الحياة.



قال رجال الإنقاذ إن الأشقاء، وهم أعضاء في جماعة هويتوتو للسكان الأصليين، يعانون من الجفاف وسوء التغذية ولدغات الحشرات، لكنهم يتمتعون بصحة جيدة، وكانوا وحدهم وحققوا بأنفسهم مثالاً للبقاء التام سيبقى في التاريخ.



تولى رجال الإنقاذ بالجيش مسئولية الأشقاء الأربعة، الذين كان من المقرر نقلهم إلى سان خوسيه ديل غوافياري واستقرارهم هناك.



وقع الحادث في يوم 1 مايو الماضي لطائرة سيسنا 206 من أراراكوارا إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري، حيث أبلغ الطيار عن مشكلات في المحرك بعد دقائق من بدء الرحلة، لتختفي بعدها الطائرة من أجهزة الرادار.



وبين يومي 15 و16 مايو، عثر الجنود على جثث البالغين وحطام الطائرة. لكن الأطفال الأربعة ظلوا مفقودين، وألقت القوات الجوية 10 آلاف نشرة في الغابة بتعليمات باللغة الإسبانية ولغة هويتوتو الأصلية، للأطفال، تطلب منهم البقاء في مكانهم.



وتضمنت المنشورات أيضًا إرشادات حول النجاة، وقد ألقى الجيش بطرود غذائية ومياه معبأة للأطفال، كما تم تسليط أضواء كاشفة قوية في المنطقة حتى يتمكن الأطفال من الاقتراب.



وقال رجال الإنقاذ، إنه تم رصد زجاجة مياه وقطع فواكه نصف مأكولة قبل اكتشاف الملجأ الذي اختبأ فيه الأطفال، حيث عثر رجال الإنقاذ على آثار أقدام على أرض الغابة الموحلة اعتقد مسئولو الجيش أنها تخص ليزلي البالغة من العمر 13 عامًا.



وتمكن الأطفال الأربعة من تناول الطعام من الغابة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي تم إلقاء صناديق الطعام على أرض الغابة لمساعدتهم، حتى تمكنت فرق الإنقاذ من اكتشاف مكانهم عبر أحد كلاب الإنقاذ الذي شعر برائحتهم بعد تعقب آثار أقدام طفل تركت على الأرض الموحلة.