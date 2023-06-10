نجم فرنسا السابق مهاجما ميسي: تصريحاتك قبيحة وتجربتك للنسيان

هاجم كريستوف دوجاري لاعب منتخب فرنسا السابق والمتوج ببطولة كأس العالم عام 1998، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثا لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي في الحوار الذي أجراه مع صحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين: «أنا في مرحلة حيث أريد الخروج والتفكير أكثر في عائلتي. أمضيت موسمين سيئين على المستوى العائلي، لدرجة أنني لم أستمتع. أفضل شهر قضيته في هذين الموسمين، هو الذي أعقب الفوز بكأس العالم... أريد الاستمتاع مرة أخرى مع عائلتي وأبنائي».

وعلق دوجاري، على تصريحات ميسي، حلال حوارأدلى به لشبكة «RMC» الفرنسية قائلا :«مع خالص التقدير، إنها تصريحات قبيحة وغير مفهومة».

وأضاف الدولي السابق: «لديه الحق في ألا يكون جيدًا لمدة عامين. ولكن عندما نستمع إلى حججه وهو يقول إنه لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة لاصطحاب أطفاله. لقد سئمت من هؤلاء اللاعبين الذين يتحدثون فقط عن أنفسهم. لديهم كل شيء ليكونوا سعداء. لديهم كل شيء ليكونوا في أفضل الظروف».

وأوضح: «إبراهيموفيتش فعل الشيء نفسه بعد رحيله، وسيتكرر نفس الأمر مع نيمار. أما بيكهام، فغادر بأناقة».

لقد سئمت من هؤلاء اللاعبين الذين يتحدثون عن أنفسهم فقط. لديهم كل شيء ليكونوا سعداء. يتم عمل كل شيء للتأكد من أنهم في أفضل الظروف. ثم يغادر موضحا أنه لم يكن سعيدا. لكن ضع نفسك في مكان زملائك في الفريق، مدربك، جماهيرك هذا أمر مثير للسخرية. أنا لا أفهم، أليس لديه مستشارين؟ كيف يمكنه أن يقول مثل هذا الهراء؟.

تطرق دوجاري لكواليس الأيام الأخيرة لميسي في باريس سان جيرمان قائلا: «لقد أراد في كثير من الأحيان تغيير وتيرة التدريب. لم يرغب في التدريب في الصباح. وقد أخبر الجهاز التدريبي عدة مرات أن التدريب في الصباح ليس جيدا. أن علينا أن نتدرب في فترة ما بعد الظهر، يظهر أنه أراد تغيير بعض الأشياء وأنه لا يريد التكيف».

اختتم دوجاري حواره قائلا: «هناك شيء واحد مؤكد، سواء من جانب أو آخر، فإن تجربة ليونيل ميسي الباريسية يجب نسيانها بالتأكيد».