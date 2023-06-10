شركة آكام الراجحي تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه لإقامة مشروع فندقي بالساحل الشمالي

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تعتزم شركة «آكام الراجحى» استثمار ٥ مليارات جنيه لإنشاء مشروعى فندقى سكنى بمشروعها «دوس» بالساحل الشمالى، تبعا لتصريحات إدريس محمد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف إدريس أن المشروع يضم نحو 300 غرفة ومجموعة فيلات، وذلك ضمن مشروع الشركة فى الساحل الشمالى على مساحة 125 فدانا ومن المخطط انتهاء المرحلة الأولى منه بنهاية عام ٢٠٢٦.

وحسب تصريحات إدريس تعتزم «آكام الراجحى» إطلاق شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة ضمن خطط الشركة التوسعية والتى تشمل دراسة عدة فرص استثمارية بالسوق المصرية.

ووقعت «آكام الراجحى» الأسبوع الماضى. بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإدارة وتشغيل فندق VOCO ضمن مشروعها «دوس» بالساحل الشمالى.

قال المهندس عبدالوهاب صالح الراجحى، رئيس مجموعة الراجحى السعودية والشريك المؤسس لشركة آكام الراجحى، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتى ضمن الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالشركة فى تنفيذ مشروع مميز ومختلف بمنطقة الساحل الشمالى وترك بصمة مؤثرة فى هذه المنطقة الواعدة والجاذبة للاستثمارات.

وقال عصام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة أكام الراجحى إن استراتيجية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة وخاصة فى المدن الساحلية والجديدة.

ويقام مشروع «دوس» بالساحل الشمالى الغربى على مساحة ١٢٥ فدانا باجمالى استثمارات ٨ مليارات جنيه.