قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن امتلاك الرجل لسكن مستقل من أجل الزواج فيه هو الأصل، مشيرة إلى أن «القرآن الكريم نص على ذلك»، بحسب تعبيرها.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه ياسمين عز عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «الرجل غير القادر على شراء شقة مستقلة لا يجب عليه الزواج»، مستشهدة بالحديث النبوي: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج».



ونوهت أن غصب المرأة على الزواج في بيت العائلة يؤدي إلى «كبت»، قائلة إنها لا تؤيد الزواج في بيت عائلة؛ لأن حق السكنى من الحقوق التي فرضها الله على الزوج لمصلحة المرأة.



من جانبها نوهت «عز» أن تلك الأمور تؤدي إلى تعنت المرأة، معقبة: «افترضي حسن النية وعاملي حماتك، معنديش تخيل حد تعامله كويس يعاملك وحش، الحماه في الأول والآخر كائن بشري»، بحسب وصفها.





