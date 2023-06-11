منذر الكبير: قوة الوداد في الكرات الثابتة والأهلي يعرف التسجيل خارج الأرض

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شدد التونسي منذر الكبير المدير الفني السابق للرجاء المغربي، على صعوبة مواجهة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، غدا الأحد.

وقال الكبير خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: «كنت أتمنى تواجد الرجاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الأهلي أطاح بنا من البطولة».

وأضاف: «الأهلي يعرف كيف يسجل خارج أرضه ويخلق الكثير من الفرص، وستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين».

وتابع: «الوداد فاز في كل المباريات التي خاضها على أرضه في دوري أبطال أفريقيا، ويعرفون كيف يستغلون الفرص التي يحصلون عليها».

وأوضح: «قوة الوداد في افتكاك الكرة على فترات معينة، والضغط العالي على خصومه، بجانب التحولات السريعة على الأطراف، وإجادة الكرات الثابتة».