سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الفنانة داليا البحيري، تفاصيل لقائها مع الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار، وحقيقة تشابه دورها بمسرحية «سيدتي أنا» بدور شويكار في «سيدتي الجميلة».

وقالت داليا البحيري، ببرنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: «مسرحية "سيدتي أنا" ليس لها أي علاقة بمسرحية «سيدتي الجميلة» لشويكار وفؤاد المهندس».

وأوضحت البحيري ببرنامج سبوت لايت: «شويكار.. قابلتها مرة وكانت بتحضر العرض الخاص لفيلم (سنة أولى نصب) وحظي اني قعدت جنبها على الكرسي، وسلمت عليا اني حد من الفنانين الشباب وأول ما اتفرجت على الفيلم ميلت عليا وقعدت تمدح فيا شوية وكانت لطيفة معايا».

وأضافت داليا البحيري، أن مسرحية سيدتي أنا نسخة من نسخ عديدة من الرواية الأصلية، والمسرحية ليست تقليدا لـ سيدتي الجميلة.



