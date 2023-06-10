مقتل العشرات في الصومال في حادثين إرهابيين منفصلين

لقي عشرات الأشخاص حتفهم في الصومال يوم الجمعة، حيث هاجم إرهابيون فندقا في العاصمة، فيما انفجرت عبوة ناسفة أثناء لهو أطفال بها جنوب المدينة.

واقتحم مسلحون من حركة الشباب فندق «بيرل بيتش» الفخم في مقديشو، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إنه كان من بين الضحايا خمسة نزلاء بالفندق الواقع على شاطئ ليدو، وحارسان.

واستمر الحصار حتى مساء الجمعة، فيما قال ضابط الشرطة محمد ضاهر، إن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما عند مدخل الفندق، ثم اقتحم مسلحون المبنى.

وأضاف أنه لا يزال من غير الواضح بالضبط عدد المهاجمين المشاركين في الهجوم .

وذكر مسؤول أمني آخر يدعى حسن علي، أن المهاجمين احتجزوا نزلاء الفندق كرهائن مما أعاق عمل قوات الأمن.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية وانفجارات في الفندق وحوله مساء الجمعة.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم في بيان، على محطة الأندلس الإذاعية.

ويعاني سكان الصومال البالغ عددهم نحو 16 مليون نسمة من الهجمات الإرهابية، وغيرها من أعمال العنف منذ سنوات، وخاصة من قبل حركة الشباب.

من ناحية أخرى تردد أن عبوة خلفتها الحركة تسبب في مقتل أكثر من 22 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 عاما يوم الجمعة.

وقالت السلطات إن الأطفال لقوا حتفهم بعبوة ناسفة أثناء لعبهم كرة القدم.

وكان الأطفال قد عثروا على عبوة ناسفة سليمة في ملعب لكرة القدم وكانوا يلعبون بها عندما انفجرت.