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سامح الصريطي: ثورة 30 يونيو تعني الخلاص واستعادة الهوية المصرية


نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 11:51 م

كشف الفنان سامح الصريطي، عن شهادته بشأن أحداث ثورة 30 يونيو 2013، قائلًا إن ثورة 30 يونيو تعني الخلاص واستعادة الهوية المصرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت: «ثورة 30 يونيو تعني لي الخلاص واستعادة الهوية المصرية وحركة شعب بالكامل فرض إرادته، وتعني لي تلاحم الجيش مع الشعب، تعني لي معنى إيجابيًا بشكل عام».

وأضاف: «في أول الأمر قبلت تنصيب محمد مرسي، لأنه أتى نتيجة انتخابات شعبية وقلت ذلك في النقابة، إن ذلك عرس ديمقراطي وإن هذه هي النتيجة، وعلينا أن نقف وراء الرئيس المنتخب».

وأكمل: «لكن في داخلنا لم يكن هناك خوف على المهنة، لأن الفنان يستطيع أن يقول ما يشاء، لأنه يشعر أن هناك قاعدة شعبية تسانده، وكان الخوف في البداية على البلد بشكل عام، وفي الآخر خذلنا بعد الإعلان الدستوري».


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