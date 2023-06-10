مسئول أمريكي أسبق: ترامب لديه فرصة لإعادة الوثائق حتى لا يتعرض للسجن

قال نائب وزير خارجية أمريكي سابق جويل روبين، لقناة «القاهرة الإخبارية» إن ما يحدث للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، أحد الإجراءات القضائية الكبرى التي اتخذت ضد مسئول أمريكي في التاريخ، مشيرًا إلى أنه «لأول مرة توجه لرئيس سابق لائحة اتهامات كهذه».



وأضاف أن هناك بعض المعلومات الجديدة في القضية التي صرّحت بها المحكمة الفيدرالية الأمريكية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص للرئيس السابق ترامب، لتقديم المعلومات وإعادة الوثائق السرية للحكومة حتى لا يتعرض للسجن.



وأوضح أن ترامب يصر على عدم إعادة الوثائق وعلى أكاذيبه أمام المحكمة، ما سيؤدي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضده.



وتابع أن الأمر مختلف في قضية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومايك بنس عضو الحزب الجمهوري، إذ إنهما أعادا الوثائق للحكومة الفيدرالية فور الكشف عنها، لكن ترامب رفض إعادة الوثائق ما جعل المحكمة توجه لائحة من الاتهامات له.



وأشار إلى أن ترامب شارك المعلومات السرية الأمريكية مع أشخاص ليس لديهم حق الاطلاع عليها، وكان يتفاخر بهذا.



ولفت إلى أن ترامب خسر كل مناصريه سواء داخل الحزب الجمهوري أو خارجه بتعنته في تلك القضية، مشيرًا إلى أنه دفع محاميه للكذب أمام الحكومة الفيدرالية ما دفعهم للاستقالة تجنبًا لتلك الإجراءات الخاطئة.



ونوّه بأن ترامب يستغل هذه القضية لحشد المزيد من الدعم والتمويل لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.





