مستشار وزير الصحة: توصيف الزيادة السكانية كأحد عناصر قوة الدولة مبدأ مشروط

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن توصيف الزيادة السكانية، كأحد عناصر القوى الشاملة للدولة، مبدأ مشروط بألا تتجاوز الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات، وعدم التأثير على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة» وعُرضت مساء الجمعة، أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر على موارد الدولة، كما تتسبب في إضعاف نصيب الأفراد من الخدمات المقدمة.

وأوضح أن المحافظات الأكثر في معدلات الإنجاب؛ هي المناطق الأكثر فقرًا والأعلى في نسبة الأمية والتسرب من التعليم، مثل محافظات الصعيد كأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا.

وأكّد أن القضية السكانية؛ مشكلة وطن ولا تقتصر على وزارة الصحة، معقبا: «نحن في حرب وعي؛ من أجل تغيير المفاهيم المغلوطة».

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد كشف أن التعداد السكاني وصل إلى 105 ملايين نسمة حتى 1 يونيو الجاري طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، أن مصر تشهد كل 24 ساعة إنجاب 5683 طفلا جديدا، بمعدل مولود كل 15 ثانية، وأربعة مواليد في الدقيقة.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يمثل تحديا ضخما، موضحا أنه في أقل من 40 ساعة يُولد 10 آلاف طفل جديد، يكلفون الدولة يوميا تسعة أسرّة (58 مليون جنيه) وطواقم طبية، ووحدات رعاية صحية (27 مليون جنيه)، وفصول دراسية (87 مليون جنيه)، وتطعيمات (6.8 مليون جنيه سنويا) فيما تكلف التطعيمات الدولة سنويا 2.7 مليار جنيه.