أهاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالمواطنين، عدم الانخداع بمحاولات وألاعيب المتسولين، وتحري الدقة فيمن يتلقى الصدقات، وذلك بعد واقعة «المليونيرة المتسولة» في محافظة قنا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المواطنين بإمكانهم التبرع لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات خيرية؛ لأنها أدرى بالمستحقين للصدقات والزكاة.

وأشار إلى أن الله جعل الكرامة لبني آدم عملًا بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، مشددًا على أن «الإسلام والشرائع كلها تحض على بذل المجهود لنيل المقصود بعرق الجبين».

ونوه أن «تنازل الإنسان عن كرامته وعزته، ورفضه الامتهان والعمل الشريف، وجريه في بطالة وعطالة وراء استجداء الناس، محرم مجرم وصاحبه يأثم».

وناشد عدم إعطاء الأموال للمتسولين في الطرق وإشارات المرور وعند المساجد، مضيفًا: «المتسبب كالمباشر، فالمباشر للإثم ومن يعينه على هذا الإثم والجريمة يعد مشاركًا في الأمر».

وتوفيت «غوايش»، والمعروفة بـ«المليونيرة المتسولة» بمركز الوقف في محافظة قنا، منذ أيام؛ ليكتشف الأهالي وجود أعداد كبيرة من الأجولة المملوءة بالعملات الورقية والمعدنية بداخل المنزل الذي عاشت فيه، بمنطقة المداكير في مدينة الوقف، وقدرت حصيلة المبالغ المالية بآلاف الجنيهات.

وعاشت «غوايش» على التسول من المارة في الشوارع، بعدما تركها أشقاءها وتبرؤا منها؛ لتكتنز ثروة كبيرة ذهبت جميعها بعد وفاتها إلى من قاطعوها في حياتها.