ألمانيا: تعاون مكثف مع بنما لتأمين التجارة العالمية

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التعاون المكثف مع بنما من أجل تأمين التجارة العالمية في مجالات المناخ والطاقة.

وقالت بيربوك يوم الجمعة، بعد محادثة مع نظيرتها في بنما جانينا تيواني: «التجارة العالمية آمنة على المدى الطويل فقط إذا امتثلت للقواعد الدولية وإذا سيطرت على أزمة المناخ».

وأضافت بيربوك أنه من خلال قناة بنما، التي تربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، تعتبر البلاد مفصلا جغرافيا، مبينة بالقول: «في بنما تتجمع الكثير من الخيوط معا ثم تتباعد مرة أخرى».

وقالت بيربوك - في إشارة إلى القناة - إن بنما تقدم جزءا لا غنى عنه من البنية التحتية العالمية، والتي تضمن أيضا ازدهارنا هنا في أوروبا.

وطالبت بيربوك بأن تكون السياسة التجارية قائمة على قواعد، وأن تكون عادلة اجتماعيا ومستدامة.

وتضغط بيربوك لإدخال إصلاحات مالية من أجل مزيد من الشفافية، وقالت إنّ بنما تضع حماية المناخ في صميم سياستها، ويمكن أن تصبح مركزا لتصدير الهيدروجين الأخضر إذا أصبحت دول أمريكا اللاتينية من كبار المصدرين للهيدروجين الأخضر.