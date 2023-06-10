صورة - الزمالك يطلق اسم الجندي محمد صلاح على إحدى حدائق النادي

أطلق مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء الجمعة، اسم المجند المصري الشهيد محمد صلاح على إحدى حدائق النادي في حي ميت عقبة.

وكان المجند محمد صلاح بقطاع الأمن المركزي، قد استشهد في عملية بمعبر العوجا الحدودي بين مصر وإسرائيل، حيث كان يقضي حراسته، خلال حادث إطلاق نيران متبادل خلال مطاردته عناصر تهريب المخدرات؛ ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، وذلك وفقا للبيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، والذي لم يذكر اسم محمد صلاح صراحة، وكذلك وفقا للتفاصيل التي أعلنها الخبير العسكري اللواء سمير فرج في تصريحات إعلامية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لافتة تحمل اسم الشهيد محمد صلاح على إحدى حدائق النادي، والتي لقت تفاعلاً كبيراً من المستخدمين.

يُذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، قد أعلن في وقت سابق، تخليد اسم الشهيد محمد صلاح من خلال وضع اسمه على أحد مباني النادي.