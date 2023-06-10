قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنها لا تؤيد الزواج في بيت عائلة؛ لأن حق السكنى من الحقوق التي فرضها الله على الزوج لمصلحة المرأة، مستشهدة بقوله تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن».



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه ياسمين عز عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «الزواج في بيت عائلة الرجل به منغصات مهما كنا ملائكة، فالزوج نفسه لا يقبل أن يتزوج في بيت أهلها».



ونوهت أن الرجل ليس له أن يتراجع، لو اشترطت عليه المرأة في عقد الزواج أن تسكن في سكن مستقل بعيدًا عن أهله ووافق، قائلة إن الزوجة عليها أن ترفع أمرها للقاضي لو تراجع الرجل وتضررت.



وأكملت: «هذا حق الله أعطاه للمرأة ومن النفقة المطلوبة من الرجل، لماذا تتخلى عن هذا الحق نظير حدوث مشكلات من المفترض أن نتجنبها؟».



وأشارت إلى أن «السكن المستقل حق المرأة»، معقبة: «من الأفضل الانفصال والاستقلالية في السكن حفاظًا على استقرار الأسرة والأمن والأمان، نحن بشر قد يكون هناك غمز ولمز، وقد لا تعجب الزوجة حماتها بعد الزواج».



وشددت على أن الحماة يجب أن تعيش مستقلة بعيدًا عن أبنائها كي تحقق لهم الراحة والسعادة، مختتمة: «حق السكنى من الحقوق التي أوجبها الله على آدم، منذ أن خلقه في الجنة، والرجل مكلف بالسكنى والنفقة بكل أنواعها».





