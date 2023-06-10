تقرير: المشتبه به في هجوم أنسي يمثل أمام قاض فرنسي

قالت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، إنه تم نقل المشتبه به في هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة 4 أطفال و2 من المتقاعدين في مدينة أنسي جنوب شرق فرنسا من مركز الشرطة المحتجز به ليمثل أمام أحد القضاة اليوم السبت.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المشتبه به بينما يحمله أفراد من الشرطة على محفة إلى سيارة سوداء تنتظر عند الباب الخلفي لمركز الشرطة، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تعقد لين بونيه ماتيس المدعية العام بمدينة أنسي، التي تقود التحقيق في الهجوم الذي وقع يوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.

ويخضع المشتبه به، وهو لاجئ سوري عمره 31 عاما، للتحقيق بتهمة الشروع في القتل، وقالت المدعية العامة إنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن الإرهاب كان دافع المهاجم.