سلامة الغذاء بالغربية: ضبط 85 طنا من السلع الغذائية الفاسدة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي ينفذها فرع هيئة سلامة الغذاء في مختلف القرى والمدن.

وأطلع المحافظ، على التقرير الشهري للهيئة والذي يفيد بضبط 85 طنا من السلع الغذائية المتنوعة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتضمن التقرير، ضبط 70 طنا من المخللات متنوعة يظهر عليها علامات التلف والعفن الظاهري، و695 كجم من العصائر غير صالحة للاستخدام الآدمي، و28 كرتونة عسل بوزن 385 كجم، و140 عبوة منتجات ألبان من "حليب، وجبن وزبد" بإجمالي وزن 755 كجم، وضبط 34 عبوة من اللحوم والدواجن بوزن 27 كجم، وضبط 339 صندوق رنجة بإجمالي وزن 4 أطنان.

وفي السياق ذاته، ضبطت لجان الهيئة 681 سلعة غذائية متنوعة بإجمالي وزن 9215 كجم تنوعت ما بين: (سناكس، ومقرمشات، وجلاش، وكنافة، وخميرة، وبقسماط، وكريمة شيكولاتة، ودقيق شوفان، وخلطات توابل، ومكرونة، وزجاجات خل، ومياه معدنية، وملح طعام).

وبدورها، أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية، أن اللجان حررت محاضر بالنيابة العامة للمخالفات، وتم التحفظ على المنتجات وسحب عينات؛ للوقوف على مدى صلاحيتها.

وأكدت أن المحاضر المحررة 53 محضرا متنوعا بين: (غلق، وعدم إعلان سعر، وعدم استيفاء اشتراطات صحية، ومحاضر غلق إداري)، ونفذت الهيئة 3 قرارات إعدام لأغذية تالفة.

ومن جانبه، وجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية وخاصة على المنشآت الغذائية المخالفة، والتأكد من عدم تكرارها للأفعال المخالفة، وحال معاودتها يتخذ ضدها على الفور الإجراءات القانونية بما نص عليه القانون دون تهاون.