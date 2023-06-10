تحدث الفنان أحمد وفيق، عن كواليس مشاركته خلال موسم دراما رمضان بمسلسل «سره الباتع» مع المخرج خالد يوسف، معربا عن سعادته بأداء شخصية «أبو العزم».

وقال خلال لقاء لبرنامج «بالخط العريض» عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة: «الدور ده أنا بحبه آوي وسعيد جدا به، دور ظريف ومهم لأنه ربط أحداث العصر القديم بالجديد في المسلسل».

وأشار إلى استحسان الجمهور للعفوية والتلقائية في أداء الشخصية، موضحا أن منظور خالد يوسف إزاء اختياره للدور؛ يختلف كليا عن رؤية الآخرين.

وبشأن تعرض مسلسل «السيدة زينب» للانتقادات الجماهيرية، أشار إلى تناول العمل الحديث عن المكان والحي، لافتا إلى اعتقاد الجمهور في بادئ الأمر استعراض المسلسل السيرة الذاتية للسيدة زينب رضي الله عنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعمد السيناريو؛ ظهوره في دور أستاذ الجامعة ذات المذهب الصوفي.

وتحدث عن مسلسل جميلة، قائلا إن الأدوار كانت متساوية في مساحة الظهور على الشاشة والبطولة، وذلك تعليقا على الانتقادات التي توجه إلى الفنانة ريهام حجاج؛ بشأن التدخلات في الاختيارات والاستحواذ على بطولة الأعمال المشاركة بها.

وتابع: «دوري كان يساوي دورها ودور يسرا اللوزي.. صحيح كانت متصدرة الأفيش ودورها محوري، لكن لا يوجد في المسلسل دور أكبر من الثاني، أنا أعرف ريهام منذ بداياتها وعلاقتنا طيبة للغاية، لو تغيرت كنت هلاحظ، لكني الحقيقة شاهدتها محتضنة كل المجموعة في المسلسل، والعلاقة بينا كانت كلها مودة».