أنهت مبادرة "طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي، اليوم السبت، إجراءات أكثر من 884 حاجا وحاجة من حجاج تركيا، قبل صعودهم سلم الطائرة المغادرة بهم إلى الديار المقدسة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن "حجاج هذه الدفعة يتوزعون على ثلاث رحلات؛ غادرت واحدة إلى مطار جدة، ورحلتان إلى المدينة المنورة.

وتعد مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية، ضمن برنامج خدمة الحجاج، وأحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

ودشنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مبادرة "طريق مكة" في جمهورية كوت ديفوار بصالة المغادرة في مطار أبيدجان الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم بسهولة ويسر قبل وصولهم إلى المملكة.