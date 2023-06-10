الاتحاد السكندري: لم نفقد الأمل في الوصول للمربع الذهبي

أعرب كريم السباعي المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن إرتياحه عقب التعادل السلبي مع البنك الأهلي، في الجولة 31 ببطولة الدوري العام .

وقال المدرب العام للفريق السكندري، في مداخلة هاتفية على إذاعة الشباب والرياضة، إن الجهاز الفني بقيادة زوران، كان يهدف إلى تحقيق الفوز للخروج من كبوة الهزائم التي لحقت بالإتحاد السكندري في الجولات الاخيرة مشيرا إلى إنه تقسيم اللقاء على فترات حيث كثف من هجماته على مرمى البنك الأهلي واتيحت له عدة فرص على مدار شوطي المباراة لكن لم يتم إستثمارها وشهد اللقاء عودة محمود علاء وهشام صلاح وعمار حمدي.

وأكد المدرب التونسي، أن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، اجري تغييرات هجومية بخروج ناصر ناصر ومحمود عبدالعزيز وإشراك محمد محمود، وإسلام عبدالنعيم، ومن بعدهم إبراهيم حسن على حساب ميسي بهدف السيطرة على وسط الملعب وتنشيط الهجوم مؤكدا إنه لابد من المجازفة خاصة أن الفريق تعرض للهزيمة في اخر 4 لقاءات مع الإشارة في قدرة اللاعبين على التحول من الهجوم إلى الدفاع واتيحت فرصة للتهديف عن طريق محمد محمود .

وأشار السباعي، أن الاتحاد السكندري، لم يفقد الأمل في الوصول إلى المربع الذهبي خاصة إنه مازال هناك اربع لقاءات متبقية، كما أن هناك بطولة كأس مصر وكأس الرابطة التي يسعي إليها فيها الإتحاد السكندري، إلى أبعد مدي.