«دم النخيل» لـ نجدت أنزور يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الباندا الذهبي بالصين

يشارك الفيلم السوري "دم النخيل" إخراج نجدت إسماعيل أنزور، في المسابقة الرسمية لمهرجان الباندا الذهبي السينمائي، والذي يقام يوليو المقبل، بمدينة تشونغ تشينغ الصينية.

وفيلم دم النخيل الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما يروي الأيام الأخيرة من حياة عالم الآثار خالد الأسعد مدير آثار تدمر، الذي واجه إرهابيي "داعش" أعزل ورفض أن يسلمهم خرائط الأماكن الأثرية في المدينة، وظلت ترافقه روح الملكة زنوبيا طوال فترة الفيلم ما أعطاه جمالية خاصة.

كما يتحدث الفيلم أيضاً عن حياة مدينة تدمر الأثرية التي عانت من ويلات الحرب والدمار على يد إرهابيي "داعش"، ومحاولتهم سرقة آثارها وتدمير ما عجزوا عن سرقته، إلى جانب الحديث عن تضحيات الجيش العربي السوري في سبيل تطهير المدينة من الإرهاب وداعميه.

الفيلم يلعب بطولته كل من جوان خضر، ولجين إسماعيل، ومصطفى سعد الدين، إلى جانب جهاد الزغبي، وعامر علي، وعدنان عبد الجليل، بالإضافة إلى مجد نعيم، التي أدت "طيف زنوبيا" ملكة تدمر، بين الواقعي والمتخيل، ووضع الموسيقار العراقي رعد خلف الموسيقى التصويرية للفيلم.

ويرى "أنزور" في مشاركة فيلمه (دم النخيل) ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الباندا الذهبي فرصة مهمة كي يتعرف العالم بلغة السينما، كيف يواجه السوريون بالتضحية والاستبسال كل ما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات وسرقة أوابد وإرهاب.

يذكر أن المخرج نجدت أنذور يشارك حاليا في النسخة الـ 25 لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، بالصين، والتي تقام خلال الفترة من 9 إلى 18 يونيو الجاري، ويتضمن برنامجها 53 فيلماً من فئات: الأفلام السينمائية الطويلة، والرسوم المتحركة، والأفلام الوثائقية، والأفلام القصيرة، ويشارك فيها العديد من الدول ومنها: روسيا وبلجيكا وبريطانيا والهند وإسبانيا وإيطاليا وإيران واليابان والبلد المضيف الصين.