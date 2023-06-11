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«المزارع والهبستر» يفتتح أيام الفيلم النمساوي بالأردن الاثنين المقبل

علم الأردن
علم الأردن

نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 11:02 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 11:02 م

تنطلق مساء الاثنين عروض "أيام الفيلم النمساوي"، في الأردن، والتي تقام بالتعاون بين السفارة النمساوية بالمملكة والهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وتستمر "أيام الفيلم النمساوي" 3 أيام، تشمل على عرض الفيلم الوثائقي الطويل "المزارع والهبستر" إخراج كورت لانجباين، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2022، والخيال العلمي الدرامي الطويل "روبيكون" إخراج ماجدالينا لاوجيتش، ناطق بالإنجليزية والألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2022.

فيما يأتي اليوم الثالث والأخير من عروض "الأيام" بعرض مجموعة أفلام نمساوية قصيرة وهي: الدرامي "نيفرإنلاند" إخراج فاتح جرصوي، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2022، والدرامي "انظر إلى الجانب المشرق" إخراج ماكسيميليان كونواي، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2020، والدرامي الكوميدي "نقدم ابتسامة" إخراج ماجدالينا لاوجيتش، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج 2020.


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