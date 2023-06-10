شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار زيت الصويا وعباد الشمس لمستويات لم تحدث منذ بدء الأزمة الأوكرانية

أفاد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة باتحاد الغرف التجارية، بتراجع أسعار زيت الصويا وعباد الشمس والذرة إلى مستويات لم تحدث منذ بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وقال في تصريحات لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، إن انخفاضا جرى على سعر طن زيت الذرة بواقع 15 ألف جنيه من مستوى 65 ألف جنيه إلى 50 ألفا، والصويا إلى 44 ألف جنيه.

وأشار إلى استمرار المنتجين بشأن الإصرار على ثبات الأسعار وعدم الامتثال إلى الانخفاض، متسائلا: «متى يشعر المواطن بالانخفاض مثلما يحدث عندما ترتفع الأسعار؟.. حتى الوقت الحالي المنتجون؛ لم يخفضوا الأسعار، والزيوت بنفس الأسعار».

وتحدث عن أن بعض التجار يخزنون كميات من الزيوت والبقالة، ظنا منهم في حدوث تعديل بشأن تحرير سعر الصرف.

وتابع: «التجار كانوا قافلين على البضاعة على أمل أن يحدث تعويم ولم يحدث، وأسعار المواد الخام كلها بتنزل حاليا، في حين المواطن لا يشعر بأي انخفاض في الأسعار».

ولفت إلى معاناة السوق من حالة من الركود، موضحا أن تراجع الأسعار سوف يساهم على زيادة معدلات الإقبال والشراء، معقبا: «كل البضاعة والسلع متوفرة؛ لكن عندنا ركود في السوق».

وأشار إلى تراجع أسعار الأرز ألف جنيه في سعر الطن، موضحا أن السعر الحالي وفقا لهذا التراجع يتراوح بين 25 إلى 28 جنيها، متوقعا استمرار تراجع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب طرح المحصول الجديد خلال 45 يوما.

وتابع: «هناك كميات أرز كثيرة للغاية مختزنة من سنة فاتت؛ وهيضطروا ييبعوه، لأنه يتبقي 45 يوما على الحصول الجديد»، مشيرا كذلك إلى انخفاض طن السكر 300 جنيه؛ ليصل سعر المصنع 17.8 ألفا بحيث من المفترض أن يتراوح السعر بين 20 إلى 22 جنيها.