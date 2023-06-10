فرنسا تحذر إيران من تسليم طائرات درونز لروسيا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن ماكرون حذر نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي من عواقب تسليم طائرات بدون طيار "درونز" إلى روسيا.

وأفاد البيان بأن ماكرون عبر أيضا خلال اتصال هاتفي عن قلقه إزاء المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني، بحسب وكالة رويترز.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي قد قال يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن مصنعا لإنتاج الطائرات بدون طيار (الدرونز) الهجومية تقوم روسيا ببنائه بمساعدة إيران قد يصبح جاهزا للعمل بكامل طاقته بحلول مطلع العام المقبل، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

ويعتقد مسئولون أمريكيون أن إيران تشحن معدات للمصنع، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، إلى روسيا عبر بحر قزوين.

واشترت موسكو مئات الطائرات بدون طيار من طهران منذ الصيف الماضي، وتستخدمها على نطاق واسع في حرب أوكرانيا.