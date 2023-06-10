جامعة سوهاج تختتم فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالبنك الزراعي المصري

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات تدريب العاملين بالبنك الزراعى المصرى بسوهاج على منظومة العمل البنك الجديدة، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال عبد الخالق إن الجامعة تحرص على تلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية داخل الجامعة لرفع كفاءة العاملين فى المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة من معامل وأدوات متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة.

وأوضحت أمانى المصرى مدير عام التنظيم والإدارة والموارد البشرية بالجامعة، أن التدريب استمر على مدار ٧ أشهر كاملة في الفترة من ٨ أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى ٨ يونيو ٢٠٢٣ ، حيث تم تدريب ٦٥٠ من العاملين بالبنك الزراعي المصري بالمحافظة على منظومة العمل البنكى الجديدة، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية، حيث تم استخدام قاعات الحاسب الآلى بمبنى الأنشطة الطلابية.

وأضافت أماني المصري أن العاملين بالبنك قد قدموا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي دعمه الكامل لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، مشيدين بإمكانيات وكفاءة قاعات الحاسب الآلي المتطورة، وبحسن تعاون جميع العاملين بإدارة التنظيم والإدارة ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، على أن يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الأخرى خلال الفترة المقبلة.