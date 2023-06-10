الصحة السعودية: أكثر من 18 ألف حاج تلقوا الخدمات الطبية في المدينة المنورة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن أكثر من 18 ألف حاج تلقوا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية بالمدينة المنورة، منذ 24 مايو الماضي، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم، "أن 16101 حاج تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 2188 مراجعا من الحجاج منذ 25 مايو الماضي".

كما أجريت أربع عمليات قلب مفتوح، واستدعت الحالة الصحية لـ 36 حاجا من عدة جنسيات إجراء عمليات قسطرة قلبية لهم توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، إضافة إلى 21 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن و20 جلسة لغسيل الكلى.

وأوضحت الوزارة أن تلك الخدمات الطبية تشكل إحدى أبرز الخدمات التي تحرص حكومة المملكة على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة وتوفيرها على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج، ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج.