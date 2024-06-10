افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، اليوم الإثنين، شارع اللواء دكتور سمير فرج، أحد أبناء المؤسسة العسكرية، وابن محافظة بورسعيد، حيث يقع الشارع بامتداد مديرية أمن بورسعيد بحي الشرق.

وأكد محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن إطلاق اسم اللواء دكتور سمير فرج على الشارع الكائن بامتداد مديرية أمن بورسعيد، يأتي تخليدا وتقديرًا لأعماله وحياته العسكرية والمهنية، وما قدمه للوطن خلال مسيرته المهنية، مضيفًا: "اللواء سمير فرج يعد أحد النماذج المشرفة التي رفعت اسم بورسعيد عاليا".

وأضاف محافظ بورسعيد، أن شارع اللواء دكتور سمير فرج "طرح البحر 2 سابقا"، تم تطويره ضمن أعمال تطوير شارع فلسطين والممشى السياحي والشوارع المتفرعة منه، وتم التصديق على إطلاق اسم اللواء سمير فرج على الشارع بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

ولفت إلى أن تطوير الشارع يأتي بإجمالي 1400 متر في الاتجاهين ويشمل 4 حارات بكل اتجاه، وتضمنت الأعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل، وزيادة معدلات الإضاءة والكهرباء بالشارع، ومسطحات خضراء، وبلغت تكلفة التطوير ما يقارب 15 مليون جنيه.

من جانبه وجه اللواء دكتور سمير فرج، الشكر لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة، مثنيًا على التطور الكبير الذي شهدته محافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور سمير فرج، تخرج من الكلية الحربية عام 1963، والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973، والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974.

كما عُيّن مدرساً بها فور تخرجه منها ليكون بذلك أول ضابط خارج دول حلف الناتو والكومنولث يُعين في هذا المنصب، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973، وتولى العديد من المناصب.

فيما تولى رئاسة المجلس الأعلى لمدينة الأقصر في عام 2004، والتي تم تحويلها إلى محافظة في عام 2009، وعُيِّن كأول محافظ لها وشغل هذا المنصب حتى عام 2011.

يشار إلى أنه حضر افتتاح الشارع كل من أسرة اللواء سمير فرج وأصدقائه، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.