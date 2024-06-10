زيلينسكي: زعم روسيا الاستيلاء على بلدة في منطقة سومي مجرد دعاية

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التصريحات الروسية بشأن الاستيلاء على بلدة ريجيفكا في منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام اليوم الاثنين: "بحلول صباح اليوم، تم تدمير العلم الروسي في بلدة ريجيفكا، ولا يوجد محتلون".

وأضاف زيلينسكي أن الاستيلاء المزعوم على البلدة حملة دعائية روسية.

وأعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مساء أمس الأحد، أن وحدة خاصة استولت على بلدة ريجيفكا الحدودية في منطقة سومي وأنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

ومع ذلك، سرعان ما شكك مراقبون عسكريون في هذا الادعاء، رغم تزايد التكهنات منذ أسابيع حول قيام القوات الروسية بفتح جبهة أخرى في سومي.