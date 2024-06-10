 انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 5ر0% خلال الربع الأول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 5ر0% خلال الربع الأول

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:58 ص

 أظهرت أحدث بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل نموا ربع سنويا بنسبة 1ر0%.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة اليوم إلى انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول بنسبة 8ر1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشا سنويا بنسبة 2% بعد نمو سنوي بنسبة 2ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن الإنفاق الرأسمالي في اليابان سجل خلال الربع الأول انكماشا ربع سنوي بنسبة 4ر0% وفقا للبيانات المعدلة، في حين ظل معدل انكماش الإنفاق الاستهلاكي عند مستوى 7ر0% دون تغيير مقارنة بالبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

 


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