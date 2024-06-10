عمدة خاركيف يدعو لتلقي مساعدات دولية لإعادة إعمار المدينة التي مزقتها الحرب

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دعا إيهور تيريخوف عمدة خاركيف اليوم الاثنين، إلى تقديم مساعدات دولية للمساعدة في إعادة بناء المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، والتي عانت من أضرار جسيمة من عدة غارات جوية روسية.

وقال تيريخوف في مؤتمر في برلين اليوم الاثنين، إن الدمار تسبب في أضرار تجاوزت 10 مليارات يورو (7ر10 مليار دولار).

وتتعرض المدينة، التي يقطنها نحو 5ر1 مليون نسمة، لقصف عنيف بشكل خاص منذ أسابيع.

وقال تيريخوف إن روسيا تقصف البنية التحتية المدنية وتقتل الأطفال والنساء والرجال، ولكن أوكرانيا تقف بحزم.

وأضاف أن الهدف هو جعل المدينة أفضل وأكثر أمانا أثناء إعادة الإعمار.

ويبدأ مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي يستمر لمدة يومين في برلين يوم غد الثلاثاء.

وقالت فرانزيسكا جيفي، كبيرة المسؤولين الاقتصاديين في برلين، إن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا وإنها ستلعب دورا رائدا في إعادة الإعمار.