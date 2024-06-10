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ارتفاع مبيعات الأسلحة الصربية لإسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 12:39 م

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، بارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة الصربية لإسرائيل والتي يتم نقلها جوا بطائرات عسكرية إسرائيلية.
هذا وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار لإسرائيل، وينتقد مسئولون أمريكيون بارزون تل أبيب بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين بغزة
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، قدمت أمريكا ما يقرب من 21 ألف ذخيرة موجهة إلى إسرائيل استخدمت نصف كميتها في غزة. ونقلت واشنطن الأسلحة جوا مباشرة واستندت مرتين إلى قواعد الطوارئ لتجاوز موافقة الكونجرس.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.


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